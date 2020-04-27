فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.

وأضاف أن الفريق الصيني مكون من متخصصين في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.وشكر السفير الحكومة الصينية، لتقديمها الدعم الأساسي وغير المحدود لدول العالم، وخاصة الكويت، لاحتواء ومكافحة جائحة كورونا المستجد وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة