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فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
كورونا
كورونا
قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
وأضاف أن الفريق الصيني مكون من متخصصين في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.وشكر السفير الحكومة الصينية، لتقديمها الدعم الأساسي وغير المحدود لدول العالم، وخاصة الكويت، لاحتواء ومكافحة جائحة كورونا المستجد وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة
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كورونا والحجر الصحي (11)

2131 إصابة و95 وفاة.. ضحايا كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900، موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143، وفقا لسكاي نيوز.
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شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نعلن رسميا شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت»، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية. كانت الصحة اليمنية قد أعلنت في 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وفقا لسبوتنيك.
كورونا في إسرئيل

استئناف الدراسة تدريجيًا في إسرائيل الأحد المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس، وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال، ?مضيفا أن ذلك يعتبر مرحلة أولية من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفقا لما ذكرته روسيا.
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مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
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خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
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أماكن أغلقت وأخرى تأثرت بكورونا في الإسكندرية.. تعرف عليها

لا صوت يعلو فوق فيروس كورنا المستجد الذي يهدد كافة أنحاء أرجاء العالم، وبات خطرا يسعى لمهاجمة كل مكان وبدأ يعرف طريقه جيدا داخل عديد من الهيئات والجهات في محافظة الإسكندرية، حيث تسببت إصابات فردية في غلق عددًا من الأماكن، وكانت البداية من المعمل الرئيسي للتحاليل بمستشفى مبرة العصافرة، بشرق المحافظة، حيث أعلن الدكتور أحمد يسري، مدير معامل مستشفى المبرة، غلق المعمل الرئيس فرع العصافرة لمدة أسبوعين كاجراء احترازي، حرصا على سلامة العملاء والموظفين بعد ثبوت إصابة حالتين بفيروس كورونا.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
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