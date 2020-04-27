بريطانيا: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة كورونا

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م

كورونا

قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19، مضيفا: «لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك»، متابعا: «من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل».

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن 360 شخصا آخرين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 21092، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.وتمثل الزيادة بواقع 360 حالة أقل عدد يومي للوفيات منذ أربعة أسابيع.وربما يتغير هذا العدد تماما بعد استكمال الإبلاغ عن الحالات