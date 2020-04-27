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بريطانيا: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة كورونا

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
كورونا
كورونا
قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19، مضيفا: «لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك»، متابعا: «من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل».
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن 360 شخصا آخرين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 21092، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.وتمثل الزيادة بواقع 360 حالة أقل عدد يومي للوفيات منذ أربعة أسابيع.وربما يتغير هذا العدد تماما بعد استكمال الإبلاغ عن الحالات
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كورونا والحجر الصحي (4)

437 وفاة و3764 إصابة.. ضحايا كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا اليوم الإثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام، وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام، علما بأن عدد الوفيات المسجل أمس كان 242 حالة. كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
كورونا والحجر الصحي (2)

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لن ينتهي قريبًا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية،اليوم الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، وعبر عن «قلقه العميق» من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال، إذ قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بجنيف: «الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء»، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية، قائلا: «أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل»، وفقا لسكاي نيوز.
-سيرجي-لافروف

لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".
تركيا

تركيا تعلن رفعًا جزئيًّا لقيود نقل البضائع عبر الحدود

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، اليوم الاثنين، رفع بلادها بشكل جزئي للقيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقًا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها القول، في بيان، إنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كل التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
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