إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

تحرير:هالة صقر ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ م

يوسف اشلريف

مازالت حالة الغموض والإثارة تحيط بأحداث مسلسل "النهاية"، بل تزداد يوما بعد الآخر، مما يجعل المسلسل مسيطرًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتوقف الأمر عند تساؤلات البعض حول تفسير هذا الغموض، بل انتقل إلى حالة من السعادة بين متابعيه، عقب صدور بيانا من وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضا على أحد مشاهد المسلسل الذي يحث على تحرير القدس، إذ وصفت المسلسل قائلة: «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلاما بينها منذ 41 عاما، إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول».

وانطلق فيض من التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، تعليقا على بيان الخارجية الإسرائيلية، منها: "لا دا شابووه يوسف الشريف بعد بيان اسرائيل"، "شابوه يوسف الشريف زعلت الناس الوحشة"، "الخارجية الصهيونية تحتج على مسلسل النهاية فعلا يوسف الشريف بيغرد برا السرب". جدير بالذكر، أن مسلسل