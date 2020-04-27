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إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

تحرير:هالة صقر ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ م
يوسف اشلريف
يوسف اشلريف
مازالت حالة الغموض والإثارة تحيط بأحداث مسلسل "النهاية"، بل تزداد يوما بعد الآخر، مما يجعل المسلسل مسيطرًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتوقف الأمر عند تساؤلات البعض حول تفسير هذا الغموض، بل انتقل إلى حالة من السعادة بين متابعيه، عقب صدور بيانا من وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضا على أحد مشاهد المسلسل الذي يحث على تحرير القدس، إذ وصفت المسلسل قائلة: «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلاما بينها منذ 41 عاما، إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول».
وانطلق فيض من التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، تعليقا على بيان الخارجية الإسرائيلية، منها: "لا دا شابووه يوسف الشريف بعد بيان اسرائيل"، "شابوه يوسف الشريف زعلت الناس الوحشة"، "الخارجية الصهيونية تحتج على مسلسل النهاية فعلا يوسف الشريف بيغرد برا السرب". جدير بالذكر، أن مسلسل
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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
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ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة: «سيد الرجالة»

نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الأحد، صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر "إنستجرام"، عقب الانتهاء من عرض الحلقة الخاصة بها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ كتبت ياسمين تعليقا على الصورة قائلة: "سيد الرجالة". وتصدر تريند ياسمين صبرى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويلهيا تريند أبو هشيمة مباشرة، وذلك عقب انتهاء حلقة "رامز مجنون رسمي"، إذ كانت إجابتها عن سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني"، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه في أول مرة رأته فيها بالصدفة، لافتة إلى أنه يناديها بـ«ياسمينتي».
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ياسمين صبري: «أبوهشيمة بيضحكني».. ومغردو تويتر: «بتضحكها إزاي»؟

تصدر هاشتاج الفنانة ياسمين صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ تفاعل المغردون مع الهاشتاج من خلال تعليقاتهم على أكثر من رد فعل لياسمين صبري أثناء الحلقة، حيث علقت فتاة على ضحك ياسمين عندما استخدمت هاتفها في بداية الحلقة قائلة: "أنا عايزة حد يضحكني زي ياسمين"، وعلق آخر في رسالة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إنت بتضحكها إزاي؟"، وذلك ردًا على إجابة ياسمين حول سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني".
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احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
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صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
يوسف-الشريف (2)

«النهاية».. تريند على موقع تويتر في أولى حلقاته

انطلق أمس المارثون الرمضاني، وبدأت عيون المشاهدين في تحليل المسلسلات، ومن أبرز الحلقات التي نالت دهشة الجميع مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ستشعر وكأنك سافرت بالزمن إلى 2120، حيث يعرض الحياة في المستقبل، وتعتبر هذه النوعية من الأعمال، هي الأولى على الشاشات المصرية، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير"، ومن الواضح أن الحلقات القادمة، ستشهد أحداث غير متوقعة، فتمكن يوسف الشريف من استخدام التكنولوجيا في شيء إيجابي، بمساعدة طاقم العمل.
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«هنيدي وعز وحلمي وإسعاد يونس».. نجوم مسلسلات في الإذاعة

بعيدا عن التليفزيون يخوض يشارك بعض النجوم في مسلسلات إذاعية في رمضان، ويشارك الفنان محمد هنيدي، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي عن مأمون المأذون الذي يوعد أبنائه وأحفاده بتسليمهم ميراثهم عبارة عن كنز ثمين، ويذاع المسلسل عبر راديو 9090 الساعة الرابعة مساء. الفنان أحمد حلمي يشارك بمسلسل "لف وارجع تاني"، مع هنا الزاهد، عبر إذاعة راديو النيل ويعرض الساعة3:30 مساءً.
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