عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م

مجدي عبد الغني

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".

وأضاف عبد الغني: "لست أقل حبا للأهلي عن صالح سليم أو طارق سليم أو عبدالوهاب سليم، أي منصب سأعمل فيه بالأهلي، سيكون دون مقابل". وأوضح: "لو علاء ميهوب على سبيل المثال لا يفقه شيئاً في التدريب، يمكن البحث له عن أي منصب لكي يتواجد فيه". وتابع نجم الأهلي السابق: "سنظل نقول الأراء الفنية حتى لو لم يستمع