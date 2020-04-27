رياضة

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
وتقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالبه فيها بإيقاف البرنامج، موضحا أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي. وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة وإسطوانة مدمجة تثبت صحة
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حوار -مجدى- عبد-الغنى (9)

عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".
مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
هيثم-عرابي

هيثم عرابي يكشف كواليس خلافه مع حسام غالي وفضل

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، كواليس خلافه مع ثنائي الفريق حسام غالي ومحمد فضل، قائلا: "لم يكن هناك خلاف مع غالي أو فضل، ولم أقابل الأخير إطلاقا حتى الآن، وهناك من أفسد العلاقة بيننا، كما أنني رحبت بالعمل معهما عندما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الاستعانة بي، لكن في النهاية فضلت الرحيل مقابل أن يستقر الأهلي، ونقلت لإدارة الأهلي وجهة نظري بعد الخلاف الذي نشب مع الثنائي في الغرف المغلقة، ورحبت بالعمل معهما، لكن الإدارة رأت أن الأنسب -للتخلص من هذا الصداع- رحيل ثلاثتنا، حتى لا تنصر طرفا على حساب الآخر".
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حسنى-عبد ربه (1)

حسني عبد ربه يكشف كواليس جديدة عن توقيعه للأهلى

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
خالد-الغندور (1)

الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
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