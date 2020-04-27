مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

مرتضى منصور

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وتقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالبه فيها بإيقاف البرنامج، موضحا أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي. وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة وإسطوانة مدمجة تثبت صحة