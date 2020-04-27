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437 وفاة و3764 إصابة.. ضحايا كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢١ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
سجلت فرنسا اليوم الإثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام، وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام، علما بأن عدد الوفيات المسجل أمس كان 242 حالة. كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
مع ذلك، لا يزال عدد المصابين في المستشفيات مستمرا بالانخفاض لليوم الـ13 على التوالي، ليصل إلى 28055 شخصا فيما انخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة إلى 4608 أشخاص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.ويأتي ذلك قبل يوم من تقديم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، خطة الحكومة للبرلمان لرفع إجراءات الحجر الصحي
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كورونا والحجر الصحي (2)

بريطانيا: أمامنا طريق طويل جدا في مكافحة كورونا

قال كبير المستشارين الصحيين للحكومة البريطانية، إنه أمام بريطانيا طريق طويل لتقطعه في محاولتها احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا ينبغي أن يركز الناس فقط على المرور من أول ذروة لحالات COVID-19، مضيفا: «لقد قطعنا طريقًا طويلًا جدًا. أعتقد أن مجرد التفكير في الذروة الأولى، التي نجحنا بالفعل في المرور بها، ولا يزال أمامنا بعض الطريق قبل أن تسقط على الفور، ولكن هناك فترة طويلة". "إن الطريق طويل لتجاوز ذلك»، متابعا: «من الخطأ الكبير في نظري مجرد التفكير في المرحلة الأولى فقط. نحتاج إلى النظر إلى الوباء ككل».
كورونا والحجر الصحي (2)

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لن ينتهي قريبًا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية،اليوم الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، وعبر عن «قلقه العميق» من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال، إذ قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بجنيف: «الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء»، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية، قائلا: «أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل»، وفقا لسكاي نيوز.
-سيرجي-لافروف

لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".
تركيا

تركيا تعلن رفعًا جزئيًّا لقيود نقل البضائع عبر الحدود

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، اليوم الاثنين، رفع بلادها بشكل جزئي للقيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقًا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها القول، في بيان، إنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كل التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.
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خلال 24 ساعة.. 260 وفاة و 2324 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي، إذ جاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: «تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 أبريل الجاري». وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذت ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
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