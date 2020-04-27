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الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥١ م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
وعمد عدد من المحتجين على إحراق واجهات المصارف الخاصة في المدينة بواسطة قنابل حارقة، ما استدعى تدخلا من الجيش اللبناني الذي أطلق الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.وقالت قيادة الجيش في بيان لها، مساء اليوم، إنه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس أقدم
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كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (11)

2131 إصابة و95 وفاة.. ضحايا كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900، موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143، وفقا لسكاي نيوز.
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شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نعلن رسميا شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت»، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية. كانت الصحة اليمنية قد أعلنت في 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وفقا لسبوتنيك.
كورونا في إسرئيل

استئناف الدراسة تدريجيًا في إسرائيل الأحد المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس، وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال، ?مضيفا أن ذلك يعتبر مرحلة أولية من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفقا لما ذكرته روسيا.
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ميشال-عون

ميشال عون: الحكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، قائلا في تصريحات: «لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما»، متابعا: «الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية»، متابعا: «نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، مؤكدا: «نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ».
البرلمان اللبناني

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
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