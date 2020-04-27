الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥١ م

الجيش اللبناني

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.

وعمد عدد من المحتجين على إحراق واجهات المصارف الخاصة في المدينة بواسطة قنابل حارقة، ما استدعى تدخلا من الجيش اللبناني الذي أطلق الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.وقالت قيادة الجيش في بيان لها، مساء اليوم، إنه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس أقدم