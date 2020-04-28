خالد الغندور يسخر من تصريحات علي معلول

تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ ص

خالد الغندور

سخر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من ظهور الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، عبر قناة "إم بي سي" الفضائية. وتحدث خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، قائلا:" أتعجب مما حدث مع علي معلول، بعدما صرح في البرنامج الفكاهي أنه سيأخذ الثعبان ولا يوقع للزمالك، لتفرح جماهير الأهلي بما يقوله، وهو شيء يدعو للضحك بكل تأكيد".

وواصل الغندور: "الزمالك لم يعرض على معلول التعاقد معه من الأساس، كما أن مرتضى منصور صرح من قبل أنه لن يكبد خزائنه ملايين الجنيهات من أجل التعاقد مع ظهير أيسر، كان من الممكن أن يذكر رامز جلال اسم نادي الصفاقسي الذي تربى علي معلول فيه، خاصة أن معلول ليس ابن الأهلي، وأرى أن الأمر ضحك على الدقون". وأردف:"أفسدت

وواصل الغندور: "الزمالك لم يعرض على معلول التعاقد معه من الأساس، كما أن مرتضى منصور صرح من قبل أنه لن يكبد خزائنه ملايين الجنيهات من أجل التعاقد مع ظهير أيسر، كان من الممكن أن يذكر رامز جلال اسم نادي الصفاقسي الذي تربى علي معلول فيه، خاصة أن معلول ليس ابن الأهلي، وأرى أن الأمر ضحك على الدقون".



وأردف:"أفسدت حلقة من قبل في إحدى حلقات برنامج رامز جلال في شرم الشيخ، حيث قررت الرحيل والعودة للقاهرة في نفس الطائرة".



وأضاف: "رامز جلال أكد وقتها أن الضيف رفض التمادي في الأمر، وهو ما فعله أيضا محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك الذي تصدى له في العام الماضي".



وأختتم: "هناك لاعبين مرتبطين مع أندية من العيب أن يظهر فيها ضيف، ولا يجوز لمدير كرة في ناد كبير أن يضع نفسه في هذا الوضع وهو من يقوم بتغريم اللاعبين لظهورهم في البرامج بدون إذن".