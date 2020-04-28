إرهاب

قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
عناصر من القوات العراقية - صورة أرشيفية
عناصر من القوات العراقية - صورة أرشيفية
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.
وكانت إحدى القرى غربي كركوك، تعرضت، أول من أمس الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح. وصرح مصدر أمني، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن 3 قذائف هاون سقطت في قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدني بجروح. يذكر
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نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
الحرب-في- سوريا (2)

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء يحذر من تمدد داعش نحو جزر المالديف

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير حديث له، أن تنظيم "داعش" بات يصعد اهتمامه بجزر المالديف عبر عمليات الذئاب المنفردة التي ينفذها عناصر تبايع التنظيم هناك، في محاولة جديدة من التنظيم للبحث عن موطئ قدم يتحرك من خلاله في تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية.
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.
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الحرب-في- سوريا (2)

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.
الشرطة-الفرنسية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
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