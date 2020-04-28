قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

عناصر من القوات العراقية - صورة أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.

وكانت إحدى القرى غربي كركوك، تعرضت، أول من أمس الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح. وصرح مصدر أمني، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن 3 قذائف هاون سقطت في قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدني بجروح. يذكر