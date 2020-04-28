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رئاسة الحرمين تسجل دروسا بالمسجد الحرام لبثها عن بعد

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص
دروس عن بعد من الحرمين
دروس عن بعد من الحرمين
بدأت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أعمال تسجيل وبث الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية، وأفاد وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بأن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما أقرته الدولة من تعليق الحضور للصلوات.
وقال الأحمدي إن ذلك بالتعاون مع الإدارات المتخصصة داخل الوكالة وخارجها لإتمام العمل بأفضل صورة من حيث التسجيل والبث عبر حسابات الرئاسة الرسمية، وذلك حرصا من الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع. يذكر أنه تم نشر جدول مفصل يوضح مواعيد البث، بالإضافة إلى منصات العرض التي تمكن المستفيدين
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فلسطين - كورونا

حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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تصليحات-فى -الكعبة

السعودية تسمح بإقامة «التراويح» في الحرمين بشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، موضحة أنه بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. وقررت الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
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