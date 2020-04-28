رئاسة الحرمين تسجل دروسا بالمسجد الحرام لبثها عن بعد

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص

دروس عن بعد من الحرمين

بدأت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أعمال تسجيل وبث الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية، وأفاد وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بأن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما أقرته الدولة من تعليق الحضور للصلوات.

وقال الأحمدي إن ذلك بالتعاون مع الإدارات المتخصصة داخل الوكالة وخارجها لإتمام العمل بأفضل صورة من حيث التسجيل والبث عبر حسابات الرئاسة الرسمية، وذلك حرصا من الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع. يذكر أنه تم نشر جدول مفصل يوضح مواعيد البث، بالإضافة إلى منصات العرض التي تمكن المستفيدين