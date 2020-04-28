ترامب: أعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عندما سؤل عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأنه على دراية بالحالة الصحية له، لكنه لن يكشف المعلومات، وذلك وسط تنامي التكهن بحالة كيم، مضيفا: "نعم، لدي فكرة جيدة للغاية، لكن لا أستطيع التحدث عن هذا الآن، أتمنى فقط أن يكون على ما يرام". ومنذ أن تردد تقرير كوري جنوبي، في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، وجاء فيه أن كيم خضع لجراحة في القلب، عقب غيابه عن بعض الأحداث المهمة، أثيرت تساؤلات عن مصيره.

وكان هناك تصور عن أنه ربما يكون مريضا كما أثيرت شائعات عن وفاته، وجاءت مؤشرات عن أنه ما زال على قيد الحياة من قيادة كوريا الشمالية، أول من أمس الأحد، وذلك بعد أسابيع من التكهنات. ونقلت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية تعليقات منسوبة لكيم، أول من أمس، عبر فيها عن تقديره للعمال الذين يشيدون منازل في مدينة