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مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
تظاهرات في لبنان - صورة أرشيفية
تظاهرات في لبنان - صورة أرشيفية
اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
وفي ساحة عبد الحميد كرامي في وسط طرابلس، وقع إشكال بين المتظاهرين ووحدة من الجيش، أعقبها إطلاق نار من قبل العسكريين في الهواء لتفريق المحتجين. وأدت المواجهات إلى وقوع عدد من الجرحى، بحسب ما قال المصدر، وهو ما أكده الصليب الأحمر اللبناني، في بيان لاحق. وأفادت قيادة الجيش، في بيان، بأنه في أثناء تحرك
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فلسطين - كورونا

حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.
دروس عن بعد من الحرمين

رئاسة الحرمين تسجل دروسا بالمسجد الحرام لبثها عن بعد

بدأت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أعمال تسجيل وبث الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية، وأفاد وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بأن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما أقرته الدولة من تعليق الحضور للصلوات.
الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
ميركل

تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.
ميشال-عون

ميشال عون: الحكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، قائلا في تصريحات: «لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما»، متابعا: «الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية»، متابعا: «نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، مؤكدا: «نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ».
البرلمان اللبناني

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
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