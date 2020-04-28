مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

تظاهرات في لبنان - صورة أرشيفية

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.

وفي ساحة عبد الحميد كرامي في وسط طرابلس، وقع إشكال بين المتظاهرين ووحدة من الجيش، أعقبها إطلاق نار من قبل العسكريين في الهواء لتفريق المحتجين. وأدت المواجهات إلى وقوع عدد من الجرحى، بحسب ما قال المصدر، وهو ما أكده الصليب الأحمر اللبناني، في بيان لاحق. وأفادت قيادة الجيش، في بيان، بأنه في أثناء تحرك