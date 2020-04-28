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مسؤول روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
ألكسندر مياسنيكوف
ألكسندر مياسنيكوف
توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من كورونا، إذ لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%، مشيرا إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد، وذلك وفقا لما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
وأكد مياسنيكوف، الذي سبق وأصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل الجائحة هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة. وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس يوميا حول العالم مخلفا إصابات ووفيات، وتحاول حكومات العالم تحجيم انتشار الفيروس من خلال سياسات التباعد الاجتماعي
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فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
فيروس- كورونا (8)

انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و822 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 210 آلاف و773 حالة، من جانبه أعلن المعهد الإسباني للإحصاء، اليوم، أن معدل البطالة، المرتفع أصلا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل إلى نسبة 14.4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".
عودة الحياة لبكين - كورونا

الصين: لا وفيات بكورونا لليوم الـ13 على التوالي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البر الرئيسي، أمس الإثنين، وعدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الـ13 على التوالي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة 3 حالات قادمة من الخارج و3 حالات انتقلت لها العدوى داخليا في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و836 حالة توفى من بينهم 4 آلاف و633 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (11)

فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
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-سيرجي-لافروف

لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".
فيروس- كورونا (8)

روسيا تجري أكثر من 2.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إجراء 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس السبت، لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص، مضيفة أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار. وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

الكرملين: وباء «كورونا» ليس من صنع الإنسان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين يرفض توجيه أي "اتهامات باطلة" لأي جهة حول أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاصطناعي، ووصفها بغير المقبولة ولا أساس لها من الصحة. ونقلت وكالة سبوتنيك عن تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن الأصول الاصطناعية المزعومة للفيروس، قوله: "في حالة عدم وجود معلومات كافية يدعمها ويتحقق منها العلم نعتقد أنه من غير المقبول ومن المستحيل اتهام أي شخص بلا أساس"، مضيفا أنه "مقابل كل خبير يدعي أو يلمح إلى أن الفيروس من صنع الإنسان، كان هناك خبيران يستبعدان أصوله الاصطناعية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
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