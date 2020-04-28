مسؤول روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

ألكسندر مياسنيكوف

توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من كورونا، إذ لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%، مشيرا إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد، وذلك وفقا لما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".

وأكد مياسنيكوف، الذي سبق وأصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل الجائحة هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة. وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس يوميا حول العالم مخلفا إصابات ووفيات، وتحاول حكومات العالم تحجيم انتشار الفيروس من خلال سياسات التباعد الاجتماعي