واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

الضفة الغربية - صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت المتحدثة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين، على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب. ويمثّل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة