مرسى علم تستقبل 148 مصريا عالقا في إندونيسيا وعمان

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

الطيران المصري - صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبا مصريا من العالقين في دولتي إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتصل رحلة "إيركايرو" الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسى علم، بعد ظهر اليوم، وتم تخصيص حجر صحي في مرسى علم بأحد فنادق عزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى 5 مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران