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مرسى علم تستقبل 148 مصريا عالقا في إندونيسيا وعمان

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
الطيران المصري - صورة أرشيفية
الطيران المصري - صورة أرشيفية
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبا مصريا من العالقين في دولتي إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتصل رحلة "إيركايرو" الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسى علم، بعد ظهر اليوم، وتم تخصيص حجر صحي في مرسى علم بأحد فنادق عزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى 5 مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران
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نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
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طلب إحاطة: تطبيقات «اللايف» أهم حروب الجيل الرابع

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مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

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السيسى يهنئ المصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها، اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
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اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
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