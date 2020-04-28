حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

فلسطين - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.

وأضافت الوزارة أن التواصل يتم عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة. وأوضحت أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية، مؤكدة أن وزارة الخارجية الماليزية أوعزت لسفارتها في الأردن،