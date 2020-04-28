صحي لمرضى السكري والضغط.. 5 فوائد للتين المجفف

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

التين المجفف - صورة أرشيفية

يتميز التين المجفف بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الكالسيوم والكربوهيدرات والماغنسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين K، وبجانب ذلك، يساعد في الحفاظ على العظام، ويضبط معدلات ضعط الدم بالجسم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلا عن موقع "organic Facts".

يعتبر التين المجفف أحد الفواكه الأساسية في شهر رمضان، وبجانب أنه يتميز بمذاق رائع، له أيضا مجموعة من الفوائد الصحية، وفيما يلي بعض منها: - يحافظ على نضارة البشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين E وC. - يعزز من كثافة العظام بفاعلية كبيرة، كما يقيك من الإصابة بهشاشة العظام عند التقدم بالعمر، لأنه