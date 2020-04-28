الأحد.. التسجيل لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» في 5 مدن

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة، هي: 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة)، وسيبدأ يوم 10 مايو المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة، هي: (أكتوبر الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر "غرب أسيوط"، المنيا الجديدة، غرب قنا).

وأضاف الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني

وأضاف الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).



وأوضح أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم في التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.



