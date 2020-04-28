فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ ص
إجراءات لاحتواء كورونا - صورة أرشيفية
تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
ومهما كانت القرارات التي ستصدر عن الحكومة الفرنسية، اليوم، فالعودة إلى الحياة الطبيعية في 11 مايو المقبل، موعد الرفع المقرر للعزل
المفروض منذ 17 مارس، الماضي أمر مستبعد.
وفي
إسبانيا، التي مددت العزل حتى 9 مايو، تنتظر إعلان الحكومة، اليوم، عن
خطتها لتخفيف القيود.
وسمح اعتبارا من أول من أمس الأحد في هذا
ومهما كانت القرارات التي ستصدر عن الحكومة الفرنسية، اليوم، فالعودة إلى الحياة الطبيعية في 11 مايو المقبل، موعد الرفع المقرر للعزل
المفروض منذ 17 مارس، الماضي أمر مستبعد.
وفي
إسبانيا، التي مددت العزل حتى 9 مايو، تنتظر إعلان الحكومة، اليوم، عن
خطتها لتخفيف القيود.
وسمح اعتبارا من أول من أمس الأحد في هذا البلد الذي حجر على سكانه منذ 6 أسابيع، للأطفال بالخروج للعب في الشوارع شرط احترام عدد من التدابير.
وبدأت
دول أوروبية عديدة وعشرات الولايات الأمريكية خروجا حذرا من العزل، مدفوعا
بتباطؤ تفشي الوباء وتراجع عدد الوفيات.
وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، ثلث الإصابات العالمية وحوالي 56 ألف وفاة، لتكون بذلك البلد الأكثر تضررا منه، وسط تفاوت في توزيع تلك الإصابات.