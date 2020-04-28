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فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ ص
إجراءات لاحتواء كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لاحتواء كورونا - صورة أرشيفية
تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
ومهما كانت القرارات التي ستصدر عن الحكومة الفرنسية، اليوم، فالعودة إلى الحياة الطبيعية في 11 مايو المقبل، موعد الرفع المقرر للعزل المفروض منذ 17 مارس، الماضي أمر مستبعد. وفي إسبانيا، التي مددت العزل حتى 9 مايو، تنتظر إعلان الحكومة، اليوم، عن خطتها لتخفيف القيود. وسمح اعتبارا من أول من أمس الأحد في هذا
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فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
فيروس- كورونا (8)

انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و822 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 210 آلاف و773 حالة، من جانبه أعلن المعهد الإسباني للإحصاء، اليوم، أن معدل البطالة، المرتفع أصلا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل إلى نسبة 14.4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".
عودة الحياة لبكين - كورونا

الصين: لا وفيات بكورونا لليوم الـ13 على التوالي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البر الرئيسي، أمس الإثنين، وعدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الـ13 على التوالي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة 3 حالات قادمة من الخارج و3 حالات انتقلت لها العدوى داخليا في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و836 حالة توفى من بينهم 4 آلاف و633 شخصا.
المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف

مسؤول روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من كورونا، إذ لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%، مشيرا إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد، وذلك وفقا لما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
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كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
بريطانيا - كورونا

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
فيروس كورونا

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و453 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 195 ألفا و944 حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء. ومددت إسبانيا، أمس السبت، الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى 9 مايو، المقبل حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
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