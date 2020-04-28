بيض وزبادي وشوفان.. قائمة الأطعمة الصحية للسحور

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص

السحور - صورة تعبيرية

يتعامل بعض الأشخاص مع رمضان على أنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ويقضون نهاره في تحضير الأطباق المتنوعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالمعدة، كالإمساك والإسهال، وبالرغم من أن وجبة الإفطار تعتبر هامة، لكن السحور هو مصدر الطاقة، الذي سيجعلك قادرا على إنجاز أعمالك اليومية، ويمنحك معدلات عالية من الترطيب، لذا لا بد من الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، للحصول على السوائل المرجوة، كما أن البيض مهم، وغيره من الأطعمة الأخرى، وذلك نقلا عن موقع "Food.Ndtv".

توجد قائمة من الأطعمة الهامة، التي ينبغي تناولها في فترة السحور، للحفاظ على طاقة الجسم، وفيما يلي بعض منها: - البيض: غني بكميات كبيرة من البروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية المرجوة، وبالتالي يساعدك على الشعور بالامتلاء. - الشوفان: يمنح الجسم الطاقة المرجوة، كما أنه مصدر غني بالبروتين والكربوهيدرات،