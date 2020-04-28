ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر