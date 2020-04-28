سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر
اقرأ المزيد
نيفين جامع

نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
الضريبة-العقارية

تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
محمد-معيط (2)

المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
معاشات (3)

«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و377 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]