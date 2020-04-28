شعراوي: توفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المحافظين ضرورة عدم عودة الأسواق العشوائية مرة أخرى بدون ضوابط، مع سرعة وضع حلول بديلة للأسواق التي تم غلقها، وتوفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها، جاء ذلك خلال اجتماعه، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال شعراوي إن المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على صحة المواطنين، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية. وذكر أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسي الإدارات الهندسية بكافة