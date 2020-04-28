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المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
وزير المالية الدكتور محمد معيط - صورة أرشيفية
وزير المالية الدكتور محمد معيط - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
وأضافت المالية، أنه كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا اعتبارا من 23 أبريل الجاري، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات
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نيفين جامع

نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
الضريبة-العقارية

تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
بورصة (1)

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
معاشات (3)

«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.
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محمد-معيط (2)

المالية:تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير.

وزير المالية: مليار جنيه أسبوعيا لدعم بطاقات التموين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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10 مليارات جنيه استثمارات إضافية في مواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
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وزير المالية يبحث استراتيجية مواجهة تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من تعزيز التعاون القارى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية؛ بما يسهم فى احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر «F15» التي انعقدت عبر تقنية «Teleconference»، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية، بحضور الدكتورة فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأفريقي.
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