المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

وزير المالية الدكتور محمد معيط - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت المالية، أنه كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا اعتبارا من 23 أبريل الجاري، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات