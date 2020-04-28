تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

تفجير في العراق - صورة أرشيفية

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.

وأعلنت مصادر في قيادة شرطة محافظة كركوك، أن 4 من أفراد الأجهزة الأمنية، بينهم ضابطان، أصيبوا بجروح في التفجير الانتحاري. وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، إن انتحاريا من تنظيم داعش حاول استهداف مبنى مديرية الاستخبارات الأمنية في الحي العسكري شرقي مدينة كركوك، بحزام ناسف، وتصدت له عناصر