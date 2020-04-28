تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
وأوضح عبد القادر، أنه وفقا لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني
وأوضح عبد القادر، أنه وفقا لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء عدم الوصول (الشروط الشكلية)، مثل (نموذج 19 ضرائب دخل، ونموذج 15 ضرائب قيمة مضافة)، أو إذا كانت المديونية، بناءً على ربط لعدم الطعن بناءً على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل)، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وأضاف أن المصلحة ترفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة نسبة 95% على فترة لا تقل عن عامين، وذلك حرصا من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة في مقابل التأخير.
ولفت إلى أن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 لا تسري على حالات التوقف النهائي أو التصفية، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات والمشكلات، ويرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التي تواجه الممولين وذلك من خلال الاتصال على رقم 16395.