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تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
وأوضح عبد القادر، أنه وفقا لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني
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نيفين جامع

نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
محمد-معيط (2)

المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
بورصة (1)

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
معاشات (3)

«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.
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محمد-معيط (1)

المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».
الضريبة-العقارية

تعرف على جهود الضرائب بموسم الإقرارات في مواجهة كورونا

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بكل دقة وحزم، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتماشيا مع التدابير والإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها، ومن بين هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين.
الضريبة-العقارية

الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
الضريبة-العقارية

الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.
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