تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.

وأوضح عبد القادر، أنه وفقا لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناءً على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني