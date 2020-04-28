ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".

ولفت ترامب إلى أن الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية بل بالعالم أجمع، قائلا: "لن ننسى أبدا هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم". ومنذ أسابيع، يتهم الرئيس الأمريكي، بكين بالتأخر في إبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد