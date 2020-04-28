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ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
ولفت ترامب إلى أن الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية بل بالعالم أجمع، قائلا: "لن ننسى أبدا هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم". ومنذ أسابيع، يتهم الرئيس الأمريكي، بكين بالتأخر في إبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد
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الضفة الغربية - أرشيفية

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها جزءا من دولة إسرائيل"، مضيفة أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ترامب-وكيم-في-هانوي

ترامب: أعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عندما سؤل عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأنه على دراية بالحالة الصحية له، لكنه لن يكشف المعلومات، وذلك وسط تنامي التكهن بحالة كيم، مضيفا: "نعم، لدي فكرة جيدة للغاية، لكن لا أستطيع التحدث عن هذا الآن، أتمنى فقط أن يكون على ما يرام". ومنذ أن تردد تقرير كوري جنوبي، في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، وجاء فيه أن كيم خضع لجراحة في القلب، عقب غيابه عن بعض الأحداث المهمة، أثيرت تساؤلات عن مصيره.
دونالد ترامب

ترامب: أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، إذ كتب على حسابه في «تويتر»، اليوم الأحد: «أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا، لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة». وتابع الرئيس الأمريكي: «أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا».
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات، بينما شهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، وفقًا لروسيا اليوم.
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ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
فيروس-كورونا (1)

الصحة العالمية: لا يمكن حاليا تحديد مصدر «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنها أكدت أن مصدره حيواني. وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19" حتى الآن، مضيفا أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا "حيواني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
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