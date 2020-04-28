طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تحرير:أحمد جاد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف زين الدين أن مكتب العمل والمحكمة العمالية هي أبواب الموظف للحصول على حقوقه من المنشآت الخاصة حال اتخاذ إجراء تعسفى ضده، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضا للموظف بما يصل إلى شهرين عن كل عام قضاه في المؤسسة حال إثبات فصله بشكل غير قانوني.وأكد أنه يجب أن تختلف طريقة تعامل الشركات الكبيرة مع قضية العمال،