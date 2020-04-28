نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.

وأشارت جامع إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي، خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة، موضحة أن عدد كبير من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج، وتمتلك مصر إمكانيات