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طلب إحاطة: تطبيقات «اللايف» أهم حروب الجيل الرابع

تحرير:أحمد جاد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م
تطبيقات الموبايل - صورة أرشيفية
تطبيقات الموبايل - صورة أرشيفية
تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة، وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري، لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه، خاصة أنها تحمل مجانا على الهواتف المحمولة.
وأشار بركات إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض للأموال باعتبار أنها تقدم مرتبات بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأي مدة، مضيفا أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم فيلجئون لخلق عالم
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الكمامة (1)

نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: توفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المحافظين ضرورة عدم عودة الأسواق العشوائية مرة أخرى بدون ضوابط، مع سرعة وضع حلول بديلة للأسواق التي تم غلقها، وتوفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها، جاء ذلك خلال اجتماعه، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الأحد.. التسجيل لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» في 5 مدن

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة، هي: 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة)، وسيبدأ يوم 10 مايو المقبل، فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، والأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة، هي: (أكتوبر الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر "غرب أسيوط"، المنيا الجديدة، غرب قنا).
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الشرطة قبل التأجير

انتقد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإدارة المحلية، اليوم الخميس، عدم متابعة تنفيذ ما ورد في القانون بشأن إلزام أصحاب العقارات بإخطار قسم أو مركز الشرطة في كل منطقة في حال تأجير أي وحدة سكنية، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب في وصول الجماعات الإرهابية إلى منطقة الأميرية وتأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية، إلا أن الضربة الاستباقية لرجال الأمن أفشلت هذا المخطط.
كورونا والحجر الصحي (10)

«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني بتدشين سوق إلكترونية

أكد النائب جون طلعت، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19) بشكل سلبي من جانب البعض لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.
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