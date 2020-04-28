طلب إحاطة: تطبيقات «اللايف» أهم حروب الجيل الرابع

تحرير:أحمد جاد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

تطبيقات الموبايل - صورة أرشيفية

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة، وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري، لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه، خاصة أنها تحمل مجانا على الهواتف المحمولة.

وأشار بركات إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض للأموال باعتبار أنها تقدم مرتبات بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأي مدة، مضيفا أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم فيلجئون لخلق عالم

وأشار بركات إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض للأموال باعتبار أنها تقدم مرتبات بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأي مدة، مضيفا أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم فيلجئون لخلق عالم خاص بهم يعمل على تعويضهم مما يفتقدونه من جانب أسرتهم، وكذلك رغبتهم في الشعور بنشوة الشهرة والنجاح المزيف.



وأوضح أن هذه التطبيقات تطارد المراهقين والشباب من خلال إعلاناتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تأكيد العاملين والوكلاء فى التطبيقات أن سياسة التطبيقات تمنع الملابس اللافتة أو الكلام الخارج إلا أن غالبية الإعلانات الترويجية لهذه التطبيقات لا تلتزم بهذه القواعد.



وأكد النائب أن مثل هذه التطبيقات تعد من أهم حروب الجيل الرابع، والتي تعتمد على إسقاط المجتمعات وتفريغ العقول من مضمونها، ومن أهدافها أن يصبح الاهتمام بالأمور التافهة والضئيلة والشاذة فكريا هو الأساس على حساب قيم وثقافة وأخلاقيات المجتمع، ليتحول الإنترنت إلى أداة شيطانية يستخدمها أصحاب الأجندات الخارجية لإسقاط الدول.



وأضاف أنه من الخطورة أن يحصل الشباب على مبالغ مالية مقابل فيديوهات مجانية يتحدث فيها عن نفسه وعن مواقف شخصية وعائلته وأصدقائه، الأمر الذي يعد بمثابة الغزو الثقافي والحرب الناعمة، والتي تستطيع الدول من خلاله الحصول على المعلومات وثقافة الشباب، ما يسهل طريقة السيطرة عليهم.





