الصين: لا وفيات بكورونا لليوم الـ13 على التوالي

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

عودة الحياة للصين - صورة أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البر الرئيسي، أمس الإثنين، وعدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الـ13 على التوالي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة 3 حالات قادمة من الخارج و3 حالات انتقلت لها العدوى داخليا في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و836 حالة توفى من بينهم 4 آلاف و633 شخصا.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، أمس، إن بلاده ضحية ولم تنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا. وأضاف شوانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تقرير للاتحاد الأوروبي يتهم الصين بنشر معلومات مضللة حول الفيروس، أن الصين تعارض دائما تلفيق ونشر معلومات