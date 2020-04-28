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الصين: لا وفيات بكورونا لليوم الـ13 على التوالي

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
عودة الحياة للصين - صورة أرشيفية
عودة الحياة للصين - صورة أرشيفية
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البر الرئيسي، أمس الإثنين، وعدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الـ13 على التوالي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة 3 حالات قادمة من الخارج و3 حالات انتقلت لها العدوى داخليا في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و836 حالة توفى من بينهم 4 آلاف و633 شخصا.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، أمس، إن بلاده ضحية ولم تنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا. وأضاف شوانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تقرير للاتحاد الأوروبي يتهم الصين بنشر معلومات مضللة حول الفيروس، أن الصين تعارض دائما تلفيق ونشر معلومات
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فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
فيروس- كورونا (8)

انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و822 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 210 آلاف و773 حالة، من جانبه أعلن المعهد الإسباني للإحصاء، اليوم، أن معدل البطالة، المرتفع أصلا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل إلى نسبة 14.4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".
كورونا والحجر الصحي (11)

فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف

مسؤول روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من كورونا، إذ لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%، مشيرا إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد، وذلك وفقا لما نقله موقع وكالة "روسيا اليوم".
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كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم الجمعة لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات الجديدة.
العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
كوريا - كورونا

7 وفيات و36 إصابة جديدة بوباء «كورونا» في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 35 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد إلى 3 آلاف و315 وفاة و81 ألفا و733 إصابة حتى نهاية أمس الثلاثاء، وجاءت حالات الوفاة المسجلة بواقع 6 حالات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في شنجهاي، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 806 حالات، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.
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