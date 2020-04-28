نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

تحرير:أحمد جاد ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

ارتداء الكمامة - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.

وأشاد متولي بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، مؤكدا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها

وأشاد متولي بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، مؤكدا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل، مطالبا بإجبار المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة أن بعض الدول تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات.



