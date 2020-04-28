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في ذكرى ميلاد نور الشريف.. بوسي أخفت عنه مرضه وهذه قصة طلاقهما

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
نور الشريف وبوسي - صورة أرشيفية
نور الشريف وبوسي - صورة أرشيفية
يوافق اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتوفى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما، وبدأ نور حياته الفنية عام 1964، وذلك قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تزوج من الممثلة بوسي، واستمرت الزيجة فترة طويلة، لكنهما انفصلا في عام 2006، وعادا مرة أخرى في عام 2014، ولهما ابنتان هما سارة ومي.
ولد الفنان نور الشريف في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب عام 1946، وتوفي نتجية الإصابة بسرطان الرئة، لكن زوجته بوسي اتفقت مع العائلة أن تخفي مرضه، وكانوا يقولون له أنه مصاب بالتهاب في الرئة. وشارك الشريف في مجموعة كبيرة من الأفلام، التي نالت إعجاب الجمهور، وأشهرها "الأخوة الأعداء"، "عفريت النهار"، "المصير"،
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إسرائيل تهاجم «النهاية».. ومتابعيه: «شابوه يوسف الشريف»

مازالت حالة الغموض والإثارة تحيط بأحداث مسلسل "النهاية"، بل تزداد يوما بعد الآخر، مما يجعل المسلسل مسيطرًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتوقف الأمر عند تساؤلات البعض حول تفسير هذا الغموض، بل انتقل إلى حالة من السعادة بين متابعيه، عقب صدور بيانا من وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضا على أحد مشاهد المسلسل الذي يحث على تحرير القدس، إذ وصفت المسلسل قائلة: «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلاما بينها منذ 41 عاما، إن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل غير مقبول».
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