مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".

وقال هانكوك لإذاعة LBC: "هناك بعض الأطفال الذين ماتوا ولم يكن لديهم أي أمراض أساسية"، مضيفا: "إنه مرض جديد نعتقد أنه قد يكون ناتجا عن فيروس كورونا، ولسنا متأكدين بنسبة 100% لأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت معاناتهم من أي عوارض، لذلك نقوم بالكثير من الأبحاث الآن ولكن هذا شيء يثير قلقنا". وتابع: