دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

دينا الشربيني - صورة أرشيفية

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".

في البداية تعرضت دينا لبعض الانتقادات، لأن دورها يشبه أدوار قديمة لها، لكن مع تطور الأحداث، تمكنت من إثبات نفسها في التمثيل. وعلق متابعي توتير، فقال أحدهما: "مشهد دينا مع ولدها بالحلقة الخامسة يدرس.. حرفيا إبداع"، وكتب آخر: "شابوه دينا الشربيني العظيمة بجد"، فيما قال أحد المتابعين: "روعة وأداءها طبيعي