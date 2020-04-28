دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»
تحرير:إسراء سليمان
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
دينا الشربيني - صورة أرشيفية
منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
في البداية تعرضت دينا لبعض الانتقادات، لأن دورها يشبه أدوار قديمة لها، لكن مع تطور الأحداث، تمكنت من إثبات نفسها في التمثيل.
وعلق متابعي توتير، فقال أحدهما: "مشهد دينا مع ولدها بالحلقة الخامسة يدرس.. حرفيا إبداع"، وكتب آخر: "شابوه دينا الشربيني العظيمة بجد"، فيما قال أحد المتابعين: "روعة وأداءها طبيعي
في البداية تعرضت دينا لبعض الانتقادات، لأن دورها يشبه أدوار قديمة لها، لكن مع تطور الأحداث، تمكنت من إثبات نفسها في التمثيل.
وعلق متابعي توتير، فقال أحدهما: "مشهد دينا مع ولدها بالحلقة الخامسة يدرس.. حرفيا إبداع"، وكتب آخر: "شابوه دينا الشربيني العظيمة بجد"، فيما قال أحد المتابعين: "روعة وأداءها طبيعي وسلس وقمة في الاتقان".
وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تتعرض لحادث تدخل على إثره في غيبوبة لمدة 4 شهور، وتكتشف بعد ذلك أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الـ6 سنوات الماضية، ويشارك في المسلسل أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل، هديل حسن، رجاء الجداوي.