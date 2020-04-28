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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 747 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 747 جنيها. عيار 24: 854 جنيها. عيار 18: 640 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5976 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو
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البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
نيفين القباج

بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.
Footage orange

سُنّة الحياة.. اورنج تخطف قلوب المصريين بصوت الجسمي

تفاعل جماهيري ونجاح كبير لحملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بمجرد إنطلاقه مطلع شهر رمضان المبارك بإعلان مؤثر منح الشعب المصري دور البطولة وكشفت اورنچ مصر عن كواليس الإعداد للإعلان حيث تقرر الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية، مع الاستعانة بصوت الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي والذي تربطه علاقة خاصة بالشعب المصري في أوقات الشدة أو الفرح. ومع حلول شهر رمضان الكريم حرصت "اورنچ" على إطلاق إعلان يضم بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين.
نيفين جامع

نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
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اسعار-الذهب-دهب (1)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم اإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1716 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 13 جنيه، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1604 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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