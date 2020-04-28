بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.

وأوضحت القباج أن هذه اللجان، التي يبلغ عددها 3 آلاف و412 لجنة على مستوى الجمهورية، تتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها، بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها. وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية