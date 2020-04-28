بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.
وأوضحت القباج أن هذه اللجان، التي يبلغ عددها 3 آلاف و412 لجنة على مستوى الجمهورية، تتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها، بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.
وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية
وأوضحت القباج أن هذه اللجان، التي يبلغ عددها 3 آلاف و412 لجنة على مستوى الجمهورية، تتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها، بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.
وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، أشارت إلى أن هذه اللجان استعدت بتجهيز كراتين مواد تموينية جافة لما يقرب من مليون مستحق زكاة، بجانب توفير أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية واللحوم، ووجبات غذائية مطهية بديلة عن موائد الرحمن.
وأضافت أن هذه اللجان مساعدات عينية لتوزيعها على الأسر المستحقة وتوزيع الملابس الجاهزة على الأيتام، لإدخال الفرحة على الأسر الاكثر احتياجا خلال الشهر المبارك.
من جانبه، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين وتوزيعها على الأسر المحتاجة فقط، بل تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان.
وأضاف فاروق أن كافة لجان الزكاة بالبنك تحرص على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيرا إلى أن لجان الزكاة قدمت مشاريع التمكين الاقتصادي والتي كان لها دور كبير في تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على المعونات.