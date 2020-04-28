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بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.
وأوضحت القباج أن هذه اللجان، التي يبلغ عددها 3 آلاف و412 لجنة على مستوى الجمهورية، تتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها، بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها. وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية
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البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 747 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
Footage orange

سُنّة الحياة.. اورنج تخطف قلوب المصريين بصوت الجسمي

تفاعل جماهيري ونجاح كبير لحملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بمجرد إنطلاقه مطلع شهر رمضان المبارك بإعلان مؤثر منح الشعب المصري دور البطولة وكشفت اورنچ مصر عن كواليس الإعداد للإعلان حيث تقرر الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية، مع الاستعانة بصوت الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي والذي تربطه علاقة خاصة بالشعب المصري في أوقات الشدة أو الفرح. ومع حلول شهر رمضان الكريم حرصت "اورنچ" على إطلاق إعلان يضم بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين.
نيفين جامع

نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
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الرئيس-السيسى

عبد العال ورئيس «الأنجيلية» يهنئان السيسي بشهر رمضان

بعت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي ترفل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، في شهر رمضان الكريم، ونص القرار أيضا على السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
كورونا

بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.
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