بيان تحذيري من الجيش اللبناني بعد مظاهرات عنيفة

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

عناصر من الجيش اللبناني - صورة أرشيفية

أصدر الجيش اللبناني، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن التظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، في عدد من المحافظات احتجاجا على الظروف المعيشية، مشددا على أنه لن يكون تهاونا مع أي مخل بالأمن. ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بيان قيادة الجيش اللبناني والذي جاء فيه: "في إطار قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط، وأوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب".

وأضاف البيان: "كما تم إحراق 3 مصارف وعدد من الصرافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، ورمي رمانة يدوية باتجاه عناصر الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري، وضبطت مع أحدهم كمية من حشيشة الكيف وذخيرة عائدة لسلاح حربي، كما ضبطت مع شخص آخر 5 قنابل مسيلة للدموع". وأشار إلى أن دورية من الجيش تعرضت