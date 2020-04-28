الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".

يذكر أنه رغم أن إجراءات العزل الذاتي، إلا أن روسيا لا تزال تمر بمرحلة صعبة في مواجهة الوباء التاجي، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا في الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن "كورونا"، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 93 ألف إصابة و867 وفاة. وأكد بيسكوف أن بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو،