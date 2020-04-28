جريمة

ضبط بندقية ورشاش بحوزة تاجر مخدرات أتلف سيارتي شرطة

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
الشرطة - صورة أرشيفية
الشرطة - صورة أرشيفية
تاجر مخدرات بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، استشعر قدوم قوات الأمن لضبطه، إذ فور رؤيته القوة الأمنية، أدرك أنه واقع في قبضتهم بسبب جرمه لا محالة، ولذلك قام بتشغيل محرك سيارته محاولا الفرار، واصطدم بسيارتي شرطة، إلا أن القوات تمكنت منه وضبطت بحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وحررت قوات الأمن محضرا بواقعة الضبط، أضيفت إليه بجانب تهمتي حيازة مخدرات وأسلحة، وتهمتي مقاومة السلطات وإتلاف سيارتي شرطة، وكذلك ثبت في المحضر ضبط 3 متهمين من عملاء تاجر المخدرات.
بقبضة أمنية محكمة، تمكنت القوات من إجبار المتهم على التوقف بسيارته، والنزول منها وتسليم نفسه، وبتفتيش السيارة عثرت القوات بجانب المخدرات المضبوطة على بندقية خرطوش، ورشاش صوت، و3 طلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد
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ترامادول

«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
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تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.
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النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
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«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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ضبط عاطلين يتاجران في الهروين بأوسيم وبحوزتهما أسلحة

"شابين عاطلين عن العمل، وبدلًا من البحث عن الكسب الشريف، اتجها إلى تجارة المخدرات، إذ يتحصلان على كمية كبيرة منها، ويقومان بتجزأتها وبيعها لعملائهما بمناطق متفرقة بشمال الجيزة، كما أنهما يحوزان أسلحة وذخيرة تنفيذًا لأغراضهما الإجرامية"، تلك هي المعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشان متهمين يُشتبه في تجارتهما بمخدر الهروين، ومن ثم صدرت تعليمات أمنية برصد أماكن ترددهما وإعداد أكمنة لضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.
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مصاصو دماء الغلابة.. «كورونا» يفضح المحتكرين وتجار الأزمات

أظهرت أزمة فيروس كورونا، تفاقم جشع التجار واحتكار السلع، خاصة الاستراتيجية منها لتحقيق مكاسب مادية خيالية، على حساب الناس واحتياجاتهم الأساسية، ولم تقتصر بشاعة التجار على المستلزمات الطبية، وباتت ضبطيات قضايا الاحتكار بالعشرات إن لم يكن بالمئات يوميًّا، وهو ما دفع برلمانيين وقانونيين ورجال دين، وحتى المواطن البسيط، إلى المطالبة بحلول للقضاء على تلك الجريمة النكراء، خاصة أنه مع بداية اكتشاف حالات كورونا داخل مصر، بدأ المواطن يلحظ اختفاء تلك المستلزمات الطبية "كمامات وحكول" من الأسواق، ورفع أسعارها بأرقام مضاعفة لقيمتها المادية.
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