ضبط بندقية ورشاش بحوزة تاجر مخدرات أتلف سيارتي شرطة

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

الشرطة - صورة أرشيفية

تاجر مخدرات بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، استشعر قدوم قوات الأمن لضبطه، إذ فور رؤيته القوة الأمنية، أدرك أنه واقع في قبضتهم بسبب جرمه لا محالة، ولذلك قام بتشغيل محرك سيارته محاولا الفرار، واصطدم بسيارتي شرطة، إلا أن القوات تمكنت منه وضبطت بحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وحررت قوات الأمن محضرا بواقعة الضبط، أضيفت إليه بجانب تهمتي حيازة مخدرات وأسلحة، وتهمتي مقاومة السلطات وإتلاف سيارتي شرطة، وكذلك ثبت في المحضر ضبط 3 متهمين من عملاء تاجر المخدرات.

بقبضة أمنية محكمة، تمكنت القوات من إجبار المتهم على التوقف بسيارته، والنزول منها وتسليم نفسه، وبتفتيش السيارة عثرت القوات بجانب المخدرات المضبوطة على بندقية خرطوش، ورشاش صوت، و3 طلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد