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الصحة العالمية: 6 لقاحات لكورونا قيد التقييم السريري

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، أن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا، وأنه تم عن تطوير أكثر من 80 لقاحا على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات، قائلا: "ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان".
وأضاف المنظري: "على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي". وتابع: "هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة، ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معا، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن
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ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
أضخم طائرة فى العالم

هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم بألمانيا

?هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية. وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين. وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور. وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.
بوتين (1)

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".
فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
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منظمة الصحة العالمية

الصين تتبرع بـ30 مليون دولار إضافية للصحة العالمية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والأنظمة الصحية في الدول النامية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية، مضيفا أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.
فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.
قطر

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن 2474 حالة. واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 102607 آلاف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفًا.
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