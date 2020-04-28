الصحة العالمية: 6 لقاحات لكورونا قيد التقييم السريري

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، أن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا، وأنه تم عن تطوير أكثر من 80 لقاحا على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات، قائلا: "ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان".

وأضاف المنظري: "على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي". وتابع: "هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة، ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معا، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن



وأضاف المنظري: "على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي".



وتابع: "هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة، ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معا، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن والشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية تخدم حتى أكثر الفئات عرضة للخطر من أجل الصالح العام".



واختتم: "لا يوجد وقت أفضل من الآن للاتحاد والتعاون بين البلدان، سواءً أكانت البلدان مستقرة أو تعاني من النزاعات، فلنجعل هذه الجائحة غير المسبوقة فرصة للجميع، لطرح الخلافات جانبا وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معا من أجل الإنسانية".





