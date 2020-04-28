مد أجل الحكم على «جبهة النصرة» لـ27 مايو

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

محكمة - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، مد أجل للنطق بحكمها على 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 27 مايو المقبل، وذلك بعد تعذر حضور المتهمين من السجن لسماع الحكم حضوريا في مواجهتهم، وذلك بعد أن أتمت المحكمة الإطلاع على الأحراز والفيديوهات المسجلة للمتهمين، وسماع النيابة العامة والدفاع، في محاكمة حضورية علنية.

كانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية