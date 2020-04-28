وزير الآثار يشدد على التزام المنشآت السياحية بسداد حقوق العاملين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

العناني

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس في مقر الوزارة بالزمالك، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكل أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية؛ لضمان صحة وسلامة العاملين بها، وتوفير كل سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير السياحة والآثار -خلال الاجتماع- ضرورة التزام كل المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة، حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، وستتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين