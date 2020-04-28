البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لـ178 شركة، وارتفعت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة بلغت نحو 8.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين