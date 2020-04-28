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البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالبورصة 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لـ178 شركة، وارتفعت أسهم 110 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة بلغت نحو 8.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين
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بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، عن دعم البنك للجان الزكاة التابعة له بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضمن العمل على تفعيل وتعظيم دور هذه اللجان لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مضيفة أن دعم لجان الزكاة بهذا المبلغ يأتي لتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والاستمرار في تقديم المشروعات الخيرية التي تقوم بها.
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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 747 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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سُنّة الحياة.. اورنج تخطف قلوب المصريين بصوت الجسمي

تفاعل جماهيري ونجاح كبير لحملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بمجرد إنطلاقه مطلع شهر رمضان المبارك بإعلان مؤثر منح الشعب المصري دور البطولة وكشفت اورنچ مصر عن كواليس الإعداد للإعلان حيث تقرر الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية، مع الاستعانة بصوت الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي والذي تربطه علاقة خاصة بالشعب المصري في أوقات الشدة أو الفرح. ومع حلول شهر رمضان الكريم حرصت "اورنچ" على إطلاق إعلان يضم بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين.
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نيفين جامع: استراتيجية جديدة للعمل مع القطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري.
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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
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البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
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البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
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البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.
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