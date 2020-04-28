الأمن يحرر طفل المنشأة المخطوف ويضبط 4 متهمين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م

اختطاف طفل - صورة أرشيفية

أوقعت الأجهزة الأمنية، بتشكيل عصابي إجرامي، اختطف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بقصد مساومة أسرته على فدية مالية يسددها والد الطفل الذي يعمل بالخارج في إحدى دول الخليج العربي منذ عدة سنوات، لكن عم الطفل لجأ إلى الشرطة، وقدم لهم رقم الهاتف المستخدم في ابتزاز عائلته، وبتحري قوات الأمن، ورصد مصدر مكالمات الجناة، أمكن تحديد هويتهم والقبض عليهم، ورد الطفل سالما إلى أسرته، التي غمرتها فرحة عارمة وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية.

الأسرة المقيمة بمركز المنشأة بسوهاج، أوضحت أن نجلهم البالغ من العمر 6 سنوات كان يلهو أمام المنزل مع أقرانه، وطالت ساعات غيابه عن والدته، التي أخذت تسأل أقرانه عنه وكذلك أقاربهم والجيران دون جدوى، إذ اختفى الطفل في ظروف غامضة، وبدأ أهل المنطقة جميعا يبحثون عنه. اتصال ورد على هاتف والدة الطفل، وتبين أن