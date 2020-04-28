جريمة

الأمن يحرر طفل المنشأة المخطوف ويضبط 4 متهمين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
اختطاف طفل - صورة أرشيفية
اختطاف طفل - صورة أرشيفية
أوقعت الأجهزة الأمنية، بتشكيل عصابي إجرامي، اختطف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بقصد مساومة أسرته على فدية مالية يسددها والد الطفل الذي يعمل بالخارج في إحدى دول الخليج العربي منذ عدة سنوات، لكن عم الطفل لجأ إلى الشرطة، وقدم لهم رقم الهاتف المستخدم في ابتزاز عائلته، وبتحري قوات الأمن، ورصد مصدر مكالمات الجناة، أمكن تحديد هويتهم والقبض عليهم، ورد الطفل سالما إلى أسرته، التي غمرتها فرحة عارمة وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية.
الأسرة المقيمة بمركز المنشأة بسوهاج، أوضحت أن نجلهم البالغ من العمر 6 سنوات كان يلهو أمام المنزل مع أقرانه، وطالت ساعات غيابه عن والدته، التي أخذت تسأل أقرانه عنه وكذلك أقاربهم والجيران دون جدوى، إذ اختفى الطفل في ظروف غامضة، وبدأ أهل المنطقة جميعا يبحثون عنه. اتصال ورد على هاتف والدة الطفل، وتبين أن
اقرأ المزيد
ترامادول

«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
اشتعال-سيارة

تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.
تمثيل-جريمة-قتل-سائق-توك-توك-بالبحيرة (2)

النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
جثه-في-ارض-زراعيه

«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقلاب-سيارة-شرطة

مصرع ضابط وإصابة فردي أمن في حادث بالوادي الجديد

شهد طريق مركز باريس - مدينة الأقصر، وقوع حادث مروري بنطاق محافظة الوادي الجديد، إذ انقلبت سيارة شرطة مما تسبب في مصرع مصرع الضابط إسلام فتحي عبد الغني، 36 سنة، برتبة نقيب شرطة، و أصابه أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الفقيد والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الازمة للأخيرين، وحرر رجال الأمن محضرًا بالحادث.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.
ازالة-عشش-بولاق-تصوير-مايكل-سمير (10)

تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]