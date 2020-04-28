مصادرة 3 أطنان سلع غذائية لدى محتكر وطرحها للمواطنين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

مخزن سلع غذائية - صورة أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية، شن الحملات التموينية المكبرة، بهدف ضبط الأسواق، والرقابة عليها، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على توافر احتياجات المواطنين وحفظ صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمكنت قوات الحملة في نطاق محافظة الجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص ومصادرة محتواه.

قوات الحملة بنطاق الجيزة، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، لاتهامه بحجب سلع غذائية عن التداول وطرحها للمواطنين، بقصد رفع أسعارها لاحقا وبيعها بأضغاف سعرها السوقي، وضبطت القوات داخل مخزن غير مرخص له 3 آلاف و256 طن "أرز - مسلى" مجهولة المصدر. حررت