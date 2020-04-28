جريمة

مصادرة 3 أطنان سلع غذائية لدى محتكر وطرحها للمواطنين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
مخزن سلع غذائية - صورة أرشيفية
مخزن سلع غذائية - صورة أرشيفية
تواصل الأجهزة الأمنية، شن الحملات التموينية المكبرة، بهدف ضبط الأسواق، والرقابة عليها، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على توافر احتياجات المواطنين وحفظ صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمكنت قوات الحملة في نطاق محافظة الجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص ومصادرة محتواه.
قوات الحملة بنطاق الجيزة، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، لاتهامه بحجب سلع غذائية عن التداول وطرحها للمواطنين، بقصد رفع أسعارها لاحقا وبيعها بأضغاف سعرها السوقي، وضبطت القوات داخل مخزن غير مرخص له 3 آلاف و256 طن "أرز - مسلى" مجهولة المصدر. حررت
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ترامادول

«ست و6 رجال».. أسرار وكر الترامادول بـ«فيلا أشمون»

ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعى ومروجى المواد المخدرة وجهتها الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.
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تشكيل لجنة هندسية لفحص حريق سيارة نقل بترول بالدائرى

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي ولجنة هندسية للفحص الفني، لبيان أسباب الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى سيارة نصف نقل تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على النيران التي امتدت إلى سيارتين أخرتين، وتسبب الحريق في إصابة سخصين، فيما تولى قطاع الحماية المدنية تبريد آثار الحريق لمنع تجدده، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة في الحادث باستخدام الأوناش.
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النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
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«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.
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ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
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الداخلية توجه قوافل الخير في القاهرة والجيزة

استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
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