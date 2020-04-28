شعراوي: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر في عواصم المحافظات

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

محمود شعراوي

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيراً إلى ضرورة قيام محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى ، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد