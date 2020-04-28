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شعراوي: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر في عواصم المحافظات

تحرير:هالة صقر ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيراً إلى ضرورة قيام محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى ، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار يشدد على التزام المنشآت السياحية بسداد حقوق العاملين

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس في مقر الوزارة بالزمالك، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكل أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية؛ لضمان صحة وسلامة العاملين بها، وتوفير كل سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: التفتيش على 4435 منشأة ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى المحافظات، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة. وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة، أنه تم التفتيش ومتابعة 4435 منشأة خلال الفترة من 30 مارس حتي 27 أبريل الجاري على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد. وخلال اللقاء أشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن. وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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