«الكارو والحمار كشفوه».. ضبط قاتل جاره بالقليوبية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

جثة - صورة أرشيفية

مزارع يعمل بدأب في أرضه الزراعية على أطراف إحدى قرى محافظة القليوبية، ويربي رؤوس ماشية، كما يقتني حمارًا وعربة كارو يستقلها في الصباح الباكر من منزله إلى الأرض، لكن شقاء الرجل وجهده كان مصدر حسد وحنق لدى جاره، الذي تمنى أن يكون مكان الفلاح الدؤوب، يخرج صباحًا ممتطيًا عربته الكارو، يجرها الحمار، رابطًا في مؤخرة العربة رؤوس ماشيته ليأخذها لتأكل وسط الخضرة والماء حتى تسمن ويتكسب منها، وتحول هذا الحسد إلى جريمة قتل، إذ قتل الطامع جاره وسرق ماشيته وحتى العربة الكارو والحمار لم يسلما منه.

غاب الفلاح بأرضه الزراعية على خلاف المعتاد، فقلق نجله وذهب لمساعدته في سحب الماشية والعودة بها إلى المنزل، لكن الابن وجد والده مقتولا غدرا ومهشم الرأس بفأس في الحقل، وعلى الفور استغاث بالأهالي وأبلغوا الشرطة بالجريمة، وقدم أهل البلدة جميعهم العزاء. التحريات الأمنية توصلت إلى مشاهدة لأحد جيران القتيل، يستقل