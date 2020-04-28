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الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م
الطيران السعودي - صورة أرشيفية
الطيران السعودي - صورة أرشيفية
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، لفت المصدر إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية صالح بن الجاسر، أكد في تصريح صحفي، أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودًا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مقتل شاب لبناني في مواجهات بين الجيش والمتظاهرين

توفي شاب لبناني اليوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد. ونعت فاطمة السمان شقيقها "شهيد الثورة" في حسابها على فيسبوك قبل أن تشارك في التشييع.
الجيش -اللبنانى (2)

بيان تحذيري من الجيش اللبناني بعد مظاهرات عنيفة

أصدر الجيش اللبناني، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن التظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، في عدد من المحافظات احتجاجا على الظروف المعيشية، مشددا على أنه لن يكون تهاونا مع أي مخل بالأمن. ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بيان قيادة الجيش اللبناني والذي جاء فيه: "في إطار قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط، وأوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب".
فلسطين - كورونا

حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
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الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
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