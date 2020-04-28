الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

الطيران السعودي - صورة أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، لفت المصدر إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية صالح بن الجاسر، أكد في تصريح صحفي، أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودًا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا