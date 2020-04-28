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هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم بألمانيا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
أضخم طائرة في العالم
أضخم طائرة في العالم
?هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية. وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين. وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور. وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.
وجاء في التقييم الذي يستند إلى أحدث الأعداد في جميع الولايات الألمانية، أن 5845 شخصا، على الأقل، توفوا إثر الإصابة بالفيروس في البلاد حتى صباح اليوم، مقارنة بـ 5738 حالة وفاة حتى صباح الاثنين. وطائرة أنطونوف إيه أن - 225 هي طائرة شحن إستراتيجي صنعتها شركة أنتونوف. تعتبر أثقل طائرة في العالم، صممت في
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ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: 6 لقاحات لكورونا قيد التقييم السريري

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، أن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا، وأنه تم عن تطوير أكثر من 80 لقاحا على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات، قائلا: "ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان".
بوتين (1)

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".
فيروس كورونا

مرض له صلة بكورونا يحصد أرواح الأطفال في بريطانيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بمتلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال، الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".
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كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (7)

برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.
فيروس- كورونا (7)

ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830، بحسب "روسيا اليوم". وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.
العالم يحارب كورونا

بريطانيا: 619 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين 47806

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 5903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 47806 إصابات في عموم المملكة المتحدة.
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