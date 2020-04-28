هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم بألمانيا

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م

أضخم طائرة في العالم

?هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية. وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين. وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور. وسجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.

وجاء في التقييم الذي يستند إلى أحدث الأعداد في جميع الولايات الألمانية، أن 5845 شخصا، على الأقل، توفوا إثر الإصابة بالفيروس في البلاد حتى صباح اليوم، مقارنة بـ 5738 حالة وفاة حتى صباح الاثنين. وطائرة أنطونوف إيه أن - 225 هي طائرة شحن إستراتيجي صنعتها شركة أنتونوف. تعتبر أثقل طائرة في العالم، صممت في