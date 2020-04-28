مقتل شاب لبناني في مواجهات بين الجيش والمتظاهرين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

مظاهرات في لبنان - أرشيفية

توفي شاب لبناني اليوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد. ونعت فاطمة السمان شقيقها "شهيد الثورة" في حسابها على فيسبوك قبل أن تشارك في التشييع.

وقالت لوكالة "فرانس برس": "نزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقه، لم يرم الجيش بحجارة ولم يحمل سلاحاً". وأوضحت أن شقيقها، وهو أب لطفلة لم تكمل عامها الأول بعد، "أصيب بطلق ناري في فخذه، قبل أن يدخل في غيبوبة"، متهمة الجيش اللبناني بإطلاق النار عليه. ووقعت مواجهات ليلاً بين المتظاهرين والجيش في طرابلس، أقدم