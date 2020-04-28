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مقتل شاب لبناني في مواجهات بين الجيش والمتظاهرين

٢٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م
مظاهرات في لبنان - أرشيفية
مظاهرات في لبنان - أرشيفية
توفي شاب لبناني اليوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد. ونعت فاطمة السمان شقيقها "شهيد الثورة" في حسابها على فيسبوك قبل أن تشارك في التشييع.
وقالت لوكالة "فرانس برس": "نزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقه، لم يرم الجيش بحجارة ولم يحمل سلاحاً". وأوضحت أن شقيقها، وهو أب لطفلة لم تكمل عامها الأول بعد، "أصيب بطلق ناري في فخذه، قبل أن يدخل في غيبوبة"، متهمة الجيش اللبناني بإطلاق النار عليه. ووقعت مواجهات ليلاً بين المتظاهرين والجيش في طرابلس، أقدم
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الطيران السعودي

الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.
الجيش -اللبنانى (2)

بيان تحذيري من الجيش اللبناني بعد مظاهرات عنيفة

أصدر الجيش اللبناني، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن التظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، في عدد من المحافظات احتجاجا على الظروف المعيشية، مشددا على أنه لن يكون تهاونا مع أي مخل بالأمن. ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بيان قيادة الجيش اللبناني والذي جاء فيه: "في إطار قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط، وأوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب".
فلسطين - كورونا

حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
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الجيش -اللبنانى (2)

بيان تحذيري من الجيش اللبناني بعد مظاهرات عنيفة

أصدر الجيش اللبناني، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن التظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، في عدد من المحافظات احتجاجا على الظروف المعيشية، مشددا على أنه لن يكون تهاونا مع أي مخل بالأمن. ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بيان قيادة الجيش اللبناني والذي جاء فيه: "في إطار قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط، وأوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب".
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
ميركل

تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.
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